Тарпищев призвал не раздувать скандал из поведения украинских теннисисток
Обращать внимание на отказ украинских теннисисток от рукопожатий с российскими спортсменками после матчей не стоит. Об этом заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, сообщило агентство РИА Новости.
По мнению спортивного функционера, из поведения сборной Украины пытаются раздувать скандал. Тарпищев добавил, что спорт должен оставаться вне политики, а атлетам следует придерживаться определенных норм поведения.
Ранее глава украинской Федерации фехтования Михаил Ильяшев поддержал саблистку из Украины Ольгу Харлан, дисквалифицированную за отказ пожать руку сопернице из России Анне Смирновой на чемпионате мира в Милане.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru