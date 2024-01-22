Тарпищев призвал не раздувать скандал из поведения украинских теннисисток

Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших при обстреле рынка в Донецке Ещё пятьдесят участков московских улиц вошли в зону платной парковки Более 50 тысяч человек спасли в первом флагманском медицинском центре Москвы за год его работы В Москве создали аккумуляторную батарею для электрокара Lada e-Largus