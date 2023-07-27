В Федерации фехтования Украины поддержали дисквалифицированнную саблистку Харлан

Спортивный функционер заявил о подготовке протеста и пообещал, что соответствующее решение будет обжаловано. По его словам, судья, работавший на поединке, не давал черную карточку и не дисквалифицировал спортсменку, а «подковерные игры» начались уже после.

Ильяшев также понадеялся, что на рассмотрение апелляции уйдет несколько дней. При этом он признал, что речь о возвращении Харлан не идет, цель апелляции — добиться отмены черной карточки, запрещающей участвовать в командных состязаниях.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Россия планирует пригласить украинских атлетов на Игры дружбы-2024. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

