В Федерации фехтования Украины поддержали дисквалифицированнную саблистку Харлан
Глава украинской Федерации фехтования Михаил Ильяшев поддержал саблистку из Украины Ольгу Харлан, дисквалифицированную за отказ пожать руку сопернице из России Анне Смирновой на чемпионате мира в Милане. Об этом сообщили украинские СМИ.
Спортивный функционер заявил о подготовке протеста и пообещал, что соответствующее решение будет обжаловано. По его словам, судья, работавший на поединке, не давал черную карточку и не дисквалифицировал спортсменку, а «подковерные игры» начались уже после.
Ильяшев также понадеялся, что на рассмотрение апелляции уйдет несколько дней. При этом он признал, что речь о возвращении Харлан не идет, цель апелляции — добиться отмены черной карточки, запрещающей участвовать в командных состязаниях.
Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Россия планирует пригласить украинских атлетов на Игры дружбы-2024. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Голый мужчина задержан в детском саду Астрахани
- В Тамбове 17 человек отравились едой из суши-бара
- В Федерации фехтования Украины поддержали дисквалифицированнную саблистку Харлан
- Кипелов встретился с раненными участниками СВО в госпитале имени Вишневского
- Угрожавший жильцам элитного ЖК с собаками арестован на 10 суток
- Матыцин: Россия пригласит украинских спортсменов на Игры дружбы-2024
- В Удмуртии выявили 12 случаев острой кишечной инфекции в детском лагере
- Лавров: Запад пытается очернить Россию и страны Африки в медиа
- РФ и Зимбабве подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому
- Международные резервы РФ за неделю выросли на $1,5 млрд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru