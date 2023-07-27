В Федерации фехтования Украины поддержали дисквалифицированнную саблистку Харлан

Глава украинской Федерации фехтования Михаил Ильяшев поддержал саблистку из Украины Ольгу Харлан, дисквалифицированную за отказ пожать руку сопернице из России Анне Смирновой на чемпионате мира в Милане. Об этом сообщили украинские СМИ.

Протест саблистки Смирновой на отказ украинки пожать руку отклонён

Спортивный функционер заявил о подготовке протеста и пообещал, что соответствующее решение будет обжаловано. По его словам, судья, работавший на поединке, не давал черную карточку и не дисквалифицировал спортсменку, а «подковерные игры» начались уже после.

Ильяшев также понадеялся, что на рассмотрение апелляции уйдет несколько дней. При этом он признал, что речь о возвращении Харлан не идет, цель апелляции — добиться отмены черной карточки, запрещающей участвовать в командных состязаниях.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Россия планирует пригласить украинских атлетов на Игры дружбы-2024. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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