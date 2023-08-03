Верховная рада потребовала пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову
Комитет Верховной рады Украины по вопросам молодежи и спорта призвал Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию фехтования (FIE) отменить дисквалификацию украинки Ольги Харлан и принести ей извинения, сообщает РИА Новости.
В украинском парламенте также заявили о необходимости отменить обязательные рукопожатия во время турниров с участием спортсменов из Украины, России и Белоруссии.
В комитете считают, что дисквалификации, причём пожизненной, заслуживает российская саблистка Анна Смирнова, протянувшая руку для рукопожатия после боя с Харлан на чемпионате мира.
«Призываем федерацию... привлечь к ответственности причастных к ситуации лиц, а также пожизненно отстранить российскую спортсменку Анну Смирнову за провокационный поступок, противоречащий олимпийскому духу», — подчеркнули в Раде.
Ранее Харлан дисквалифицировали за то, что она после боя отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой, нарушив таким образом правила. Объясняя свой поступок она заявила, что украинские спортсмены готовы встречаться с россиянами на спортивной арене, но «никогда не пожмут им руки», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru