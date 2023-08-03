Верховная рада потребовала пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову

В украинском парламенте также заявили о необходимости отменить обязательные рукопожатия во время турниров с участием спортсменов из Украины, России и Белоруссии.

В комитете считают, что дисквалификации, причём пожизненной, заслуживает российская саблистка Анна Смирнова, протянувшая руку для рукопожатия после боя с Харлан на чемпионате мира.

«Призываем федерацию... привлечь к ответственности причастных к ситуации лиц, а также пожизненно отстранить российскую спортсменку Анну Смирнову за провокационный поступок, противоречащий олимпийскому духу», — подчеркнули в Раде.

Ранее Харлан дисквалифицировали за то, что она после боя отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой, нарушив таким образом правила. Объясняя свой поступок она заявила, что украинские спортсмены готовы встречаться с россиянами на спортивной арене, но «никогда не пожмут им руки», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

