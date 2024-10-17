Тарпищев предложил назначить Дегтярева главой Олимпийского комитета России

С кандидатурой Дегтярева согласился и российский лидер Владимир Путин. По мнению президента, такое решение может быть оправдано в современных реалиях.

Напомним, Дегтярев возглавляет министерство с мая текущего года.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков анонсировал уход с поста руководителя организации. Он занимал должность с 2018 года.

