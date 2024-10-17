Тарпищев предложил назначить Дегтярева главой Олимпийского комитета России
17 октября 202421:45
Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предложил назначить главой Олимпийского комитета России министра спорта Михаила Дегтярева. Об этом сообщило издание РБК.
С кандидатурой Дегтярева согласился и российский лидер Владимир Путин. По мнению президента, такое решение может быть оправдано в современных реалиях.
Напомним, Дегтярев возглавляет министерство с мая текущего года.
Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков анонсировал уход с поста руководителя организации. Он занимал должность с 2018 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru