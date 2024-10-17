Тарпищев предложил назначить Дегтярева главой Олимпийского комитета России

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предложил назначить главой Олимпийского комитета России министра спорта Михаила Дегтярева. Об этом сообщило издание РБК.

Министр спорта РФ Дегтярев не согласился с данными о падении интереса к футболу

С кандидатурой Дегтярева согласился и российский лидер Владимир Путин. По мнению президента, такое решение может быть оправдано в современных реалиях.

Напомним, Дегтярев возглавляет министерство с мая текущего года.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков анонсировал уход с поста руководителя организации. Он занимал должность с 2018 года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпортОКРШамиль ТарпищевМинспортМихаил Дегтярев

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