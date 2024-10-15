Поздняков объявил об отставке с поста главы ОКР
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков анонсировал уход с поста руководителя организации. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ОКР.
Как отметил Поздняков, геополитические вызовы, с которыми столкнулась Россия, требуют «оптимизации и централизации управления ключевыми сферами деятельности». По его словам, для укрепления олимпийского движения в стране сложились «своевременные предпосылки» для смены лидера ОКР и команды.
«Исполком ОКР на следующем заседании 7 ноября, я уверен, поддержит мое предложение и назначит дату Олимпийского собрания для проведения досрочных выборов нового руководства Олимпийского комитета России», — указал президент организации.
По словам Позднякова, до этого момента президент, исполком и аппарат комитета продолжат выполнять свои обязанности.
Станислав Поздняков возглавлял ОКР с 2018 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru