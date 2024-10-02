Министр спорта РФ Дегтярев не согласился с данными о падении интереса к футболу

По словам министра, посещаемость матчей РПЛ в последнем сезоне почти равна показателям 2005 года. При этом сам опрос 2005 года и 2024 года проводился по разной методике.

Ранее исследование ВЦИОМ показало, что в России за 19 лет почти в пять раз уменьшилось количество постоянных футбольных болельщиков. Специалисты также отмечают рост доли равнодушных к футболу до 77% (2005 год – 43%, 2022 год – 63%).

При этом согласно, статистике Российского футбольного союза (РФС), Число россиян, которые интересуются футболом, с 2022 года по 2023 выросла с 72% до 76%, напоминает «Радиоточка НСН».

