Министр спорта РФ Дегтярев не согласился с данными о падении интереса к футболу
Министр спорта России Михаил Дегтярев не согласился с результатами опроса ВЦИОМ, которые демонстрируют, что интерес россиян к футболу снижается. Об этом он заявил «Матч ТВ».
По словам министра, посещаемость матчей РПЛ в последнем сезоне почти равна показателям 2005 года. При этом сам опрос 2005 года и 2024 года проводился по разной методике.
Ранее исследование ВЦИОМ показало, что в России за 19 лет почти в пять раз уменьшилось количество постоянных футбольных болельщиков. Специалисты также отмечают рост доли равнодушных к футболу до 77% (2005 год – 43%, 2022 год – 63%).
При этом согласно, статистике Российского футбольного союза (РФС), Число россиян, которые интересуются футболом, с 2022 года по 2023 выросла с 72% до 76%, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru