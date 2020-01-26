Тарасова заступилась за упавших на ЧЕ фигуристок

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в эфире НСН заявила, что у россиянок нет конкурентов среди спортсменок из других стран, хотя наши фигуристки и допустили ошибки.

«Да, они (российские победительницу ЧЕ по фигурному катанию в Граце – прим. НСН) падали, но падали с элементов, которые не делает никто в мире – с четверных элементов! Это даже не обсуждается, что россиянки – лучшие. Понятно, что лучшие!» - сказала эксперт.

Ранее Татьяна Тарасова в эфире НСН объяснила, чем вызвано решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру. По мнению Тарасовой, Загитова перешла на новую ступень мастерства.

