Тарасова заступилась за упавших на ЧЕ фигуристок

26 января 202012:00
Ольга Болдырева

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в эфире НСН подтвердила превосходство российских спортсменок на ЧЕ в Граце, несмотря на ошибки.

Российские фигуристки - 16-летняя Аленa Косторнaя, a тaкже 15-летние Аннa Щербaковa и Алексaндрa Трусовa - зaняли весь пьедестaл нa чемпионaте Европы, который зaвершился в aвстрийском Грaце.

Несмотря нa полное превосходство, ни однa из учениц Этери Тутберидзе не смоглa избежaть ошибок.

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в эфире НСН заявила, что у россиянок нет конкурентов среди спортсменок из других стран, хотя наши фигуристки и допустили ошибки.

«Да, они (российские победительницу ЧЕ по фигурному катанию в Граце – прим. НСН) падали, но падали с элементов, которые не делает никто в мире – с четверных элементов! Это даже не обсуждается, что россиянки – лучшие. Понятно, что лучшие!» - сказала эксперт.

Ранее Татьяна Тарасова в эфире НСН объяснила, чем вызвано решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру. По мнению Тарасовой, Загитова перешла на новую ступень мастерства.

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