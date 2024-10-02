Тарасова возмутилась из-за отклонения апелляции Валиевой
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что возмущена решением Федерального верховного суда Швейцарии об отклонении апелляции по делу о допинге представляющей Россию фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщил портал Sport24.
По словам Тарасовой, она не ждала ничего хорошего от решения суда. Также тренер раскритиковала взыскание с Валиевой суммы на покрытие затрат. «Пусть сами этим занимаются. Кто они вообще такие, чтобы обязывать? Издевательство над Камилой было с самого начала», — отметила Тарасова.
Ранее Всемирное антидопинговое агентство WADA опровергло информацию о требовании срочно прекратить эксперимент, цель которого — пролить свет на вероятное попадание допинга в организм российской фигуристки Камилы Валиевой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru