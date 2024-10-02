Тарасова возмутилась из-за отклонения апелляции Валиевой

По словам Тарасовой, она не ждала ничего хорошего от решения суда. Также тренер раскритиковала взыскание с Валиевой суммы на покрытие затрат. «Пусть сами этим занимаются. Кто они вообще такие, чтобы обязывать? Издевательство над Камилой было с самого начала», — отметила Тарасова.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство WADA опровергло информацию о требовании срочно прекратить эксперимент, цель которого — пролить свет на вероятное попадание допинга в организм российской фигуристки Камилы Валиевой.

