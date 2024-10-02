Тарасова возмутилась из-за отклонения апелляции Валиевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что возмущена решением Федерального верховного суда Швейцарии об отклонении апелляции по делу о допинге представляющей Россию фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщил портал Sport24.

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой на решение CAS

По словам Тарасовой, она не ждала ничего хорошего от решения суда. Также тренер раскритиковала взыскание с Валиевой суммы на покрытие затрат. «Пусть сами этим занимаются. Кто они вообще такие, чтобы обязывать? Издевательство над Камилой было с самого начала», — отметила Тарасова.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство WADA опровергло информацию о требовании срочно прекратить эксперимент, цель которого — пролить свет на вероятное попадание допинга в организм российской фигуристки Камилы Валиевой.

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ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
ТЕГИ:ДопингСудАпелляцияСпортСпортсменыФигурное КатаниеТатьяна Тарасова

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