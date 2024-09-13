WADA опровергло статью AP о прерванном расследовании в пользу Валиевой

Ранее об остановке эксперимента сообщило издание Associated Press. В статье говорились, что его результаты могли бы повлиять на решение суда в пользу Валиевой. Однако глава WADA якобы выступил против и потребовал «немедленно остановить эксперимент», который проводился независимым экспертом по поручению РУСАДА.

В WADA уточнили, что агентство не могло решать, могут ли результаты эксперимента использоваться РУСАДА и каким образом. Так как эксперимент проводился в ходе разбирательства в суде первой инстанции, гендиректор WADA Оливье Ниггли указал, что агентство не может иметь отношения к подготовке отсчетов, используемых сторонами в суде.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил Валиевой проявлением русофобии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

