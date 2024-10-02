Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой на решение CAS

Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию российской фигуристки Камилы Валиевой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о её дисквалификации. Об этом сообщает РИА Новости.

WADA опровергло статью AP о прерванном расследовании в пользу Валиевой

В апелляции говорится, что CAS ошибочно признал свою юрисдикцию. При этом комиссия установила, что оспорить решение о возможном нарушения антидопинговых правил можно исключительно в CAS.

«Суд постановил, что апелляция отклоняется в той мере, в какой она является приемлемой. Судебные издержки... возлагаются на апеллянта», - говорится в документе.

Ранее Российское антидопинговое агентство заявило, что фигуристку Варвару Горобченко дисквалифицировали на пять лет за допинг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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