Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой на решение CAS

В апелляции говорится, что CAS ошибочно признал свою юрисдикцию. При этом комиссия установила, что оспорить решение о возможном нарушения антидопинговых правил можно исключительно в CAS.

«Суд постановил, что апелляция отклоняется в той мере, в какой она является приемлемой. Судебные издержки... возлагаются на апеллянта», - говорится в документе.

Ранее Российское антидопинговое агентство заявило, что фигуристку Варвару Горобченко дисквалифицировали на пять лет за допинг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

