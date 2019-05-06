Действующая чемпионка мира и олимпийская чемпионка Алина Загитова возглавила рейтинг лучших фигуристок мира. Его публикует Международный союз конькобежцев (ISU). Как отмечает RT, по итогам сезона-2018/19 россиянка более чем на 1 тысячу очков опережает представительницу Японии Сатоко Мияхару. Третья строчка ещё за одной представительницей России – Евгенией Медведевой.

К слову, Станислава Константинова и Софья Самодурова занимают 9-е и 10-е места соответственно. Елизавета Туктамышева расположилась на 13-й позиции, отмечает Газета.ру.

Ранее НСН писала, что Алина Загитова после победы на мировом первенстве в японском Сайтаме на протяжении нескольких часов сдавала тест на допинг. К слову, фигуристка Татьяна Навка в эфире НСН высоко оценила катание российских юниорок, которые на прошедшем чемпионате России по фигурному катанию заняли призовые места.

«Наши маленькие звездочки не то, что наступают на пятки. Они уже на голову выше пытаются быть. Подрастает абсолютно достойная смена», - сказала Навка.



