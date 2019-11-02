В Сети появилось видео выступления Загитовой на этапе Гран-при
Видео короткой программы российской спортсменки Алины Загитовой на французском этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле размещено в Сети, информирует Sport24.
Материал опубликован на официальном сайте Первого канала.
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова по итогам короткой программы набрала 74,24. Она занимает второе место, отмечает Газета.ru. Фигуристку опережает соотечественница Алена Косторная (76,55).
Ранее, НСН писала о шансах российских фигуристов на Skate America и о советах олимпийской чемпионки - на кого из молодых талантов обратить особое внимание.
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