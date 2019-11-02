В Сети появилось видео выступления Загитовой на этапе Гран-при

2 ноября 201912:16

Видео короткой программы российской спортсменки Алины Загитовой на французском этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле размещено в Сети, информирует Sport24.

Материал опубликован на официальном сайте Первого канала.

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Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова по итогам короткой программы набрала 74,24. Она занимает второе место, отмечает Газета.ru. Фигуристку опережает соотечественница Алена Косторная (76,55).

Ранее, НСН писала о шансах российских фигуристов на Skate America и о советах олимпийской чемпионки - на кого из молодых талантов обратить особое внимание.

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ФОТО: фигурное катание ОИ-2018
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