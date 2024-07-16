Олимпийская чемпионка Мастеркова: Олимпиада утратила свое вековое предназначение
Двукратная олимпийская чемпионка в беге, обладательница 28-летнего мирового рекорда Светлана Мастеркова заявила, что не планирует смотреть Олимпиаду в Париже, так как для нее это вековой статус этих спортивных мероприятий утерян. Ее слова приводит «Газета.Ru».
Она отметила, что сегодня от былого статуса этих международных соревнований осталось одно название. Причиной тому - некомпетентность руководства олимпийского движения, а также несоблюдение олимпийской хартии о главной миссии Олимпийских игр.
При этом она отметила, что на развитие легкой атлетики в России эта ситуация не окажет никакого влияния. Журова подчеркнула, что у России появляются свои соревнования, где выступают лучшие спортсмены мирового уровня. Это означает, что приходят все новые спонсоры и сами соревнования становятся более зрелищными.
Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Россия до последнего не объявляла о переносе Всемирных игр дружбы, чтобы Международный олимпийский комитет (МОК) показал свое истинное лицо, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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