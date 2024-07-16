Олимпийская чемпионка Мастеркова: Олимпиада утратила свое вековое предназначение

Она отметила, что сегодня от былого статуса этих международных соревнований осталось одно название. Причиной тому - некомпетентность руководства олимпийского движения, а также несоблюдение олимпийской хартии о главной миссии Олимпийских игр.

При этом она отметила, что на развитие легкой атлетики в России эта ситуация не окажет никакого влияния. Журова подчеркнула, что у России появляются свои соревнования, где выступают лучшие спортсмены мирового уровня. Это означает, что приходят все новые спонсоры и сами соревнования становятся более зрелищными.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Россия до последнего не объявляла о переносе Всемирных игр дружбы, чтобы Международный олимпийский комитет (МОК) показал свое истинное лицо, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

