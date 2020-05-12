Тарасова пожелала выздоровления Навке

«Танюха, выздоравливай!», - сказала она в эфире НСН.

При этом, Тарасова отметила, что «никаких сложных отношений» между ними нет невзирая на скандал в эфире шоу «Ледниковый период. Дети» в 2019 году. Тогда Татьяна Навка была недовольна выставленными оценками подопечной Навки. Девочка получила 11,60 баллов, пропустив по турнирной таблице двух участниц команды Ильи Авербуха. По мнению олимпийской чемпионки, оценка членами жюри была занижена, так как юная фигуристка выполнила технически более сложный номер, чем ребята Авербуха. На возмущения Навки Тарасова ответила, что девочка является «полуфабрикатом» - прыгала робко, а лутц исполнялся с двух ребер. Пересмотра оценок Навке добиться не удалось.

Российский фигурист и тренер Илья Авербух в свою очередь отметил корреспонденту НСН, что все пожелания здоровья Татьяне Навке готов высказать лично.

«Я все скажу Татьяне лично. У нас с ней очень хорошее общение», - отметил Авербух.

Напомним, Татьяна Тарасова консультировала Навку и её партнёра Романа Костомарова в начале 2000-х годов. Навка и Костомаров являются двукратными чемпионами мира в 2004 и 2005 годов, трёхкратными чемпионы Европы с 2004 по 2006 год и трёхкратными чемпионами России в 2003, 2004 и 2006 годов.

Ранее НСН сообщала, что сам пресс-секретарь президента подтвердил, что заразился коронавирусной инфекцией.



