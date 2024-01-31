«Невиновна!»: Тутберидзе впервые прокомментировала решение по делу Валиевой

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе впервые прокомментировала решение по делу Камилы Валиевой, передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что не сомневается в невиновности фигуристки, так как все ее спортсмены «чистые», иначе быть не может.

Тутберидзе также упрекнула CAS в том, что суд не установил, как запрещенное вещество попало в организм Валиевой.