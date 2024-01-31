«Невиновна!»: Тутберидзе впервые прокомментировала решение по делу Валиевой
Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе впервые прокомментировала решение по делу Камилы Валиевой, передает РИА Новости.
Она подчеркнула, что не сомневается в невиновности фигуристки, так как все ее спортсмены «чистые», иначе быть не может.
Тутберидзе также упрекнула CAS в том, что суд не установил, как запрещенное вещество попало в организм Валиевой.
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Сборная России по фигурному катанию лишена золота в командном турнире. Олимпийский комитет России (ОКР) сравнил дисквалификацию фигуристки с объявлением войны российскому спорту.
Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина ранее в беседе с «Радиоточкой НСН» задалась вопросом, что сделал Олимпийский комитет России для защиты фигуристки Камилы Валиевой. Она отметила, что в комитете не работает, поэтому не знает детали ситуации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru