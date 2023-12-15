Тарасова: Александре Трусовой уже не стать олимпийской чемпионкой

По её словам, спортсменка потеряла стремление к достижению результатов, а думает только о том, как заработать побольше денег.

«Это все делается ради пиара. Не буду загадывать, но, думаю, мы больше ее на соревнованиях не увидим. Очень жаль», — добавила Тарасова.

Ранее фигуристка Трусова снялась с чемпионата России из-за болезни, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

