Тарасова: Александре Трусовой уже не стать олимпийской чемпионкой
Серебряной медалистке Олимпийских игр-2021 в Пекине фигуристке Александре Трусовой уже никогда не быть олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы, заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, сообщает РИА Новости.
По её словам, спортсменка потеряла стремление к достижению результатов, а думает только о том, как заработать побольше денег.
«Это все делается ради пиара. Не буду загадывать, но, думаю, мы больше ее на соревнованиях не увидим. Очень жаль», — добавила Тарасова.
Ранее фигуристка Трусова снялась с чемпионата России из-за болезни, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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