РФС анонсировал матч сборной России с Ираном 23 марта

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ранее вызвал на мартовский сбор 29 игроков, в числе которых оказались три дебютанта: Илья Помазун, Даниил Денисов и Данил Пруцев.

Экс-игрок сборной России и «Спартака» Александр Мостовой говорил НСН, что нашей сборной сейчас не приходится выбирать, поэтому лучше играть «с Ираком или с Ираном», чем ни с кем. При этом он посетовал, что осеннюю товарищескую игру России с Таджикистаном «половина не смотрела, а те, кто смотрел, поплевались».

