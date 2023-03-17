РФС анонсировал матч сборной России с Ираном 23 марта
Сборная России по футболу, отстраненная на фоне спецоперации на Украине от официальных турниров, сыграет 23 марта товарищеский матч с Ираном.
По данным РФС, матч состоится в Тегеране на стадионе «Азади».
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ранее вызвал на мартовский сбор 29 игроков, в числе которых оказались три дебютанта: Илья Помазун, Даниил Денисов и Данил Пруцев.
Экс-игрок сборной России и «Спартака» Александр Мостовой говорил НСН, что нашей сборной сейчас не приходится выбирать, поэтому лучше играть «с Ираком или с Ираном», чем ни с кем. При этом он посетовал, что осеннюю товарищескую игру России с Таджикистаном «половина не смотрела, а те, кто смотрел, поплевались».
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