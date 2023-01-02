Сын Пеле разместил в Сети кадры с гробом отца во время прощания
Сын Пеле Эдсон Шолби ду Насименту опубликовал в Сети кадры с гробом отца во время церемонии прощания. Материалы появились в Instagram*, принадлежащем Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.
«Мы вернулись домой», – цитирует сына прославленного футболиста REN TV.
Ранее стало известно, что гроб с телом Пеле привезли на стадион ФК «Сантос» для проведения прощальной церемонии, которая продлится сутки.
О смерти легенды футбола Пеле стало известно 29 декабря. Легендарный бразилец и трехкратный чемпион мира, бывший футболист сборной Бразилии последние недели находился в клинике в Сан-Паулу, почувствовав резкое ухудшение состояния, он начал прощаться со своей семьей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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