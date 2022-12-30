Дочь Пеле опубликовала фото прощанья с футболистом

«Все, что у нас есть, благодаря тебе. Мы тебя бесконечно любим. Покойся с миром», – написала Келли Кристина Насименту в соцсетях.

Легендарного бразильца и трехкратного чемпиона мира не стало на 83-м году жизни. Бывший футболист сборной Бразилии последние недели находился в клинике в Сан-Паулу, пару дней назад, почувствовав резкое ухудшение состояния, он начал прощаться со своей семьей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

