Дегтярёв раскритиковал слова Плющенко об уровне спорта в РФ

Глава Минспорта и руководитель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев раскритиковал фигуриста Евгения Плющенко за слова о деградации отечественных спортсменов, сообщает «Комсомольская правда».

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По словам министра, он не понимает, зачем Плющенко дает такие оценки, и призвал «думать, что говоришь». Дегтярёв сравнил эту позицию с риторикой некоторых релокантов после начала спецоперации. «Перевез ты сына — ради бога! Как отец имеешь, может быть, право», — указал министр.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о переходе своего 13‑летнего сына Александра в сборную Азербайджана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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