Депутат Куринный призвал приравнять энергетики к алкоголю

Поводом для обсуждения проблемы стал инцидент с 25‑летней жительницей России. По данным Telegram-канала Baza, во время отдыха в Белоруссии девушка оказалась в больнице — её госпитализировали из‑за передозировки энергетическими напитками. Медики зафиксировали у пациентки пульс на уровне 210 ударов в минуту, а также снижение давления. Также у неё развилась серьёзная аритмия.



Депутат обратил внимание на опасность чрезмерного употребления энергетиков. По его словам, вред обусловлен сразу несколькими компонентами: большим содержанием сахара, а также значительным количеством кофеина и таурина. Эти вещества способны усиливать возбудимость нервной системы, а также существенно увеличивать нагрузку на сердце и поджелудочную железу.



Куринный подчеркнул, что среди молодых людей немало тех, кто регулярно выпивает по две‑три банки энергетика в день и даже больше, воспринимая такой напиток как неотъемлемую часть повседневности. Опасность, по мнению парламентария, заключается в отсроченном характере негативных последствий.



Политик напомнил, что с 1 марта 2025 года в России действует запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. Однако, как считает Куринный, этой меры явно недостаточно. Он настаивает на том, чтобы на упаковках энергетических напитков размещали предупреждающую маркировку — аналогично тому, как это делается для алкоголя.

Ранее председатель Союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев выступил против легализации онлайн-продажи табачной продукции, алкоголя и энергетиков, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

