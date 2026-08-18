«Энергетики – это напиток разового употребления, когда человеку нужно проснуться, поработать более долгое время. Это точечные моменты, когда человек за рулем, например, едет. Но сегодня молодые люди зачастую употребляют энергетики как обычный напиток, по три-шесть банок в день. У подростков не всегда еще полностью зрелая сердечно-сосудистая система, поэтому проблемы бывают даже у здоровых людей на этом фоне. Заметить проблемы можно не сразу, идет истощение надпочечников, будут проблемы со сном, эмоционального характера, даже недобор массы тела или набор лишнего веса. Это может приводить человека в состояние постоянного стресса, отсюда и проблемы с сердечным ритмом», - предупредила она.

Врач также указала безопасную дозу таких напитков для здорового человека.

«Кофеин и экстракт гуараны опасны для сердечно-сосудистой системы, это надо понимать. Реакция на кофеин у каждого человека своя. Одна банка в сутки – это еще допустимо, но все зависит от состояния человека. Для здорового человека три банки в неделю – это потолок», - заключила собеседница НСН.

Ранее доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с НСН назвал вредной рекомендацию пить пять чашек кофе в день.

