Священник РПЦ рассказал о значении обретения мощей Дмитрия Донского

Напомним, останки великого князя Дмитрия Донского обнаружили в Архангельском соборе Московского Кремля — их нашли в ходе реставрации. Принадлежность останков князю подтвердили с помощью археологических и антропологических исследований.



По словам священнослужителя, в Русской православной церкви мощи святых занимают особое место и почитаются наряду с прочими церковными святынями. При этом подходы к обращению с мощами в церковной практике бывают разными: в одних случаях останки оставляют под спудом, не подвергая обретению, в других — разделяют на частицы и переносят в разные места, чтобы верующие могли им поклоняться.



Игумен отметил, что местонахождение мощей Дмитрия Донского никогда не было тайной — они всегда считались находящимися в Архангельском соборе. Там же, в приделе собора, покоятся и мощи супруги князя — великой княгини Евдокии, также прославленной в лике святых; её захоронение расположено совсем рядом с местом упокоения супруга. Верующие и раньше почитали эти честные останки как святые. В дальнейшем для прихожан организуют возможность поклониться мощам непосредственно в Архангельском соборе Московского Кремля.

Ранее священник Александр Волков заявил «Радиоточке НСН», что россияне стали активнее ходить на службы и в храмы, поэтому говорить об оттоке верующих странно.

