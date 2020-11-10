Сванидзе заступился за Дзюбу
Член СПЧ признался НСН, что не видит ничего ужасного в поступке капитана сборной России по футболу.
Болельщики атаковали соцсети сборной России призывами вернуть Артема Дзюбу.
Член СПЧ и журналист Николай Сванидзе в эфире НСН заступился за спортсмена.
«С ним случилась очень неприятная ситуация. Но я не понимаю, почему к нему все привязались, честно говоря. Конечно, ума палата у человека. Нечего снимать свои интимные занятия на телефон, но и преступления в этом нет. Поэтому его за это отстранили от позиции капитана сборной по футболу, я не понимаю. Он никого не убил, не ограбил, не изнасиловал, в конце концов. Если он природный капитан, хороший спортсмен, зачем его лишать звания? Ничего ужасного он не совершил, поэтому я присоединяюсь к тем, кто за него заступается», – сказал он.
Ранее в интернет попало интимное видео, на котором запечатлен Артем Дзюба, после чего его не вызвали в сборную.
Кроме того, Сванидзе в эксклюзивном интервью НСН предположил, кто будет президентом США после Джо Байдена.
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