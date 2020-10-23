Робер Пирес научит детей футбольным трюкам

Амбассадор УЕФА и легенда «Арсенала» Робер Пирес учит детей футбольным трюкам в Международной детской социальной программе «Футбол для дружбы». В youtube-шоу «Стадион там, где я» он исполнил их вместе с одним из детей-участников программы. Кроме того, в интервью спортсмен рассказал о карьере и личной жизни.

Амбассадоры УЕФА приняли участие в программе «Футбол для дружбы»

Еженедельное youtube-шоу входит в программу мероприятий восьмого сезона «Футбола для дружбы». В них знаменитые фристайлеры и футболисты учат детей спортивным приемам, проводят конкурсы. Победителем конкурса может стать ребенок из любой точки мира. Он получит футболку с автографом амбассадора УЕФА и комплект футбольной формы «Футбола для дружбы».

Всего в рамках сезона до декабря запланировано 20 эпизодов. Присоединиться к нему можно в официальных аккаунтах в youtube и Instagram.

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года.

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ФОТО: «Футбол для дружбы»
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