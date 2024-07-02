Судья не пожал руку капитану сборной США по футболу после матча Кубка Америки
Арбитр отказался жать руку футболисту Кристиану Пулишичу, выступающему за сборную США, после матча Кубка Америки. Соответствующее видео и комментарий Пулишича опубликованы на YouTube-канале Optus Sport.
Футболист позволил себе эмоциональную перепалку с арбитром из Перу Кевином Ортегой в ходе матча. Пулишич намеревался после окончания встречи пожать руки судьям, .однако Ортега отказался от рукопожатия, убрав руки за спину.
«Не хочу много говорить о судье. Меня это [отказ от рукопожатия] определенно раздражает», — отметил футболист.
Ранее игрок колумбийского футбольного клуба «Депортиво Кали» Теофило Гутьеррес получил четырёхматчевую дисквалификацию за касание ягодиц девушки-стюарда.
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