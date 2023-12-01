Колумбийского футболиста дисквалифицировали за касание ягодиц девушки-стюарда
Игрок колумбийского футбольного клуба «Депортиво Кали» Теофило Гутьеррес получил четырёхматчевую дисквалификацию за касание ягодиц девушки-стюарда, сообщает РИА Новости.
В частности, во время матча чемпионата Колумбии против «Толимы», который прошёл 25 ноября, футболист дважды коснулся ягодиц девушки.
Кроме дисквалификации Гутьерресу назначили штраф в размере одного млн колумбийских песо. По данным местных СМИ, не исключено, что пострадавшая сторона обратится в суд.
Ранее нападающий ФК «Краснодар» Джон Кордоба был дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление судьи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru