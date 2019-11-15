Судейский комитет РФС возглавил Ашот Хачатурянц

Левников получил назначение в комиссию УЕФА.

Ранее в эфире НСН ветеран футбола Валерий Рейнгольд оценил шансы сборной России в матче с Бельгией. Он уточнил, что завтрашний матч в Петербурге фактически определит лучшую команду в нашей группе отборочного европейского первенства.







