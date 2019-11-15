Судейский комитет РФС возглавил Ашот Хачатурянц
Исполком Российского футбольного союза утвердил на посту председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. 51-летний бизнесмен сменил на этой должности Николая Левникова, сообщает сайт «Вести.ru».
«Хaчaтурянц был рекомендовaн судейским комитетом нa пост руководителя оргaнизaции. Сегодня исполком поддержaл эту кaндидaтуру», – зaявил журнaлистaм глaвa РФС Aлексaндрa Дюковa.
Левников получил назначение в комиссию УЕФА.
Ранее в эфире НСН ветеран футбола Валерий Рейнгольд оценил шансы сборной России в матче с Бельгией. Он уточнил, что завтрашний матч в Петербурге фактически определит лучшую команду в нашей группе отборочного европейского первенства.
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