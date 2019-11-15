Ветеран «Спартака» оценил шансы сборной без Головина в матче с Бельгией

Полузащитник Александр Головин не сыграет в матче с Бельгией, сообщил журналистам главный тренер сборной Станислав Черчесов. У одного из лидеров команды возникли проблемы со здоровьем. При этом Головин уже вернулся в общую группу, где занимается с другими партнёрами по команде.

Предпоследняя встреча отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года между Россией и Бельгией пройдет в субботу, 16 ноября. Матч начнётся в 20:00 в Петербурге. На выезде россияне уступили бельгийцам со счетом 1:3 – единственный раз в квалификационных играх. Вне зависимости от результата матча 16 ноября сборная России гарантировала себе участие в Евро-2020.

Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН уточнил, что завтрашний матч в Петербурге фактически определит лучшую команду в нашей группе отборочного европейского первенства.

«Нам надо выигрывать минимум 2 : 0. В Бельгии мы проиграли в два мяча, но смогли забить гол на выезде. Тяжело будет, но тем и интересен футбол. Посмотрим, на что способна наша сборная. Матч будет интересным. Бельгийская сборная – одна из сильнейших в Европе. Надо дать им бой. Попробовать себя во всех вариантах. Или мы способны только обыгрывать Казахстан? Надеюсь, что обыграем и Бельгию», - сказал спортивный эксперт.

Отсутствие Александра Головина расстроила не только специалистов, но и самих игроков сборной, о чём уже заявил Артём Дзюба на пресс-конференции перед игрой. Валерий Рейнгольд согласен с капитаном российской сборной.

«Жалко, что мы потеряли Головина. Целенаправленный футболист, играющий в европейский футбол. Неспроста от в «Монако» играет. В сборной была наиграна связка Головина с нападающими. Игра ведь с Бельгией будет ключевой – за первое место в группе», - заключил Рейнгольд.

Ранее НСН сообщила, что назван основной вратарь сборной России на матч с Бельгией - Маринато Гилерме. Главный тренер сборной подчеркнул, что у него нет любимчиков в национальной команде, поэтому он не употребляет выражение «основной состав». Игроки приглашаются в зависимости от их готовности.

