Назван основной вратарь сборной России на матч с Бельгией

15 ноября 201914:05

Вратарь Маринато Гилерме встанет в ворота сборной России со стартовым свистком матча в рамках девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 по футболу с командой Бельгии. О назначении основного голкипера объявил главный тренер Станислав Черчесов на предматчевой пресс-конференции, передает ТАСС.

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Наставник российской сборной подчеркнул, что у него нет любимчиков в национальной команде, поэтому он не употребляет выражение «основной состав». Игроки приглашаются в зависимости от их готовности.

Игра с бельгийцами, идущими в группе на первом месте, пройдёт завтра в Санкт-Петербурге. Матч на «Газпром Арене» начнётся в восемь часов вечера.

Ранее сборная России оформила досрочный выход в финальную стадию Евро-2020 со второго места.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
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