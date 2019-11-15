Назван основной вратарь сборной России на матч с Бельгией

Наставник российской сборной подчеркнул, что у него нет любимчиков в национальной команде, поэтому он не употребляет выражение «основной состав». Игроки приглашаются в зависимости от их готовности.

Игра с бельгийцами, идущими в группе на первом месте, пройдёт завтра в Санкт-Петербурге. Матч на «Газпром Арене» начнётся в восемь часов вечера.

Ранее сборная России оформила досрочный выход в финальную стадию Евро-2020 со второго места.

