Суд рассмотрит дело экс-футболиста Широкова в общем порядке

Суд по делу бывшего футболиста сборной России Романа Широкова перенесён на 4 декабря, сообщила пресс-служба Преображенского суда Москвы.

Суд намерен рассмотреть дело в общем порядке, в то время как ранее предполагалось рассматривать его в особом порядке, без слушания свидетелей, сообщает RT.

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Уголовное дело по статье об «умышленном причинении лёгкого вреда здоровью» было заведено после того, как 10 августа экс-футболист избил арбитра Никиту Данченкова во время матча любительского турнира в российской столице.

Широкову грозит до двух лет лишения свободы, передает РИА ФАН.

Бывший игрок сборной России по футболу и московского «Спартака» Александр Мостовой в беседе с НСН признался, что за всю карьеру не встречался с подобными инцидентами. Он считает, что Широков достоин наказания, но не сурового.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
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