Суд рассмотрит дело экс-футболиста Широкова в общем порядке

Уголовное дело по статье об «умышленном причинении лёгкого вреда здоровью» было заведено после того, как 10 августа экс-футболист избил арбитра Никиту Данченкова во время матча любительского турнира в российской столице.

Широкову грозит до двух лет лишения свободы, передает РИА ФАН.

Бывший игрок сборной России по футболу и московского «Спартака» Александр Мостовой в беседе с НСН признался, что за всю карьеру не встречался с подобными инцидентами. Он считает, что Широков достоин наказания, но не сурового.

