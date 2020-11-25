Суд рассмотрит дело экс-футболиста Широкова в общем порядке
Суд по делу бывшего футболиста сборной России Романа Широкова перенесён на 4 декабря, сообщила пресс-служба Преображенского суда Москвы.
Суд намерен рассмотреть дело в общем порядке, в то время как ранее предполагалось рассматривать его в особом порядке, без слушания свидетелей, сообщает RT.
Уголовное дело по статье об «умышленном причинении лёгкого вреда здоровью» было заведено после того, как 10 августа экс-футболист избил арбитра Никиту Данченкова во время матча любительского турнира в российской столице.
Широкову грозит до двух лет лишения свободы, передает РИА ФАН.
Бывший игрок сборной России по футболу и московского «Спартака» Александр Мостовой в беседе с НСН признался, что за всю карьеру не встречался с подобными инцидентами. Он считает, что Широков достоин наказания, но не сурового.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+23 675 / сут.
Умерли
37 538+507 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+25 748 / сут.
- Суд рассмотрит дело экс-футболиста Широкова в общем порядке
- Хакерская «ось зла». Названы страны, откуда исходят атаки
- Телеврач Мясников пожаловался на «ложную информацию» в ковид-статистике
- Штат Миннесота утвердил победу Байдена
- Forbes оспорил данные Bloomberg о доходах Илона Маска
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru