Абритр Данчиков подаст иск к Широкову на миллионы рублей

Избитый бывшим капитаном сборной России по футболу Романом Широковым арбитр Никита Данчиков заявит к спортсмену иск на несколько миллионов рублей, сообщил один из его адвокатов Александр Островский.

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При это юрист не назвал точную сумму. По его словам, иск подготовят к 25 ноября, когда начнется суд.

Ранее прокуратура Москвы утвердила обвинение по уголовному делу против Широкова. Футболисту вменяют «умышленное причинение легкого вреда здоровью». Спортсмену грозит до двух лет лишения свободы.

Инцидент с участием Широкова произошёл в августе 2020 года на любительском турнире «Московский кубок селебрити». Футболист напал на судью Данченкова, ударив арбитра после получения красной карточки. На бывшего игрока национальной сборной завели уголовное дело и оставили под подпиской о невыезде.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:СудРоман Широков
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