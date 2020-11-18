Абритр Данчиков подаст иск к Широкову на миллионы рублей

При это юрист не назвал точную сумму. По его словам, иск подготовят к 25 ноября, когда начнется суд.



Ранее прокуратура Москвы утвердила обвинение по уголовному делу против Широкова. Футболисту вменяют «умышленное причинение легкого вреда здоровью». Спортсмену грозит до двух лет лишения свободы.



Инцидент с участием Широкова произошёл в августе 2020 года на любительском турнире «Московский кубок селебрити». Футболист напал на судью Данченкова, ударив арбитра после получения красной карточки. На бывшего игрока национальной сборной завели уголовное дело и оставили под подпиской о невыезде.

