Мостовой посчитал необходимым наказание для Широкова, но не суровое

Экс-игрок сборной России по футболу Роман Широков принес извинения судье Никите Данченкову, которого избил во время любительского матча.

«Надеюсь, Никита как можно скорее вернётся в строй. Также хочу извиниться перед организаторами турнира, своими партнёрами по команде "Матч ТВ" и зрителями», — написал футболист в своем аккаунте в «Инстаграме».

Бывший игрок сборной России по футболу и московского «Спартака» Александр Мостовой в эфире НСН, комментируя скандал с нападением футболиста Романа Широкова на судью Никиту Данченкова, признался, что никогда не видел ничего подобного за всю свою карьеру и подтвердил необходимость административного наказания футболиста.