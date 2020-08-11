Мостовой посчитал необходимым наказание для Широкова, но не суровое

Бывший игрок сборной России по футболу и московского «Спартака» Александр Мостовой в беседе с НСН признался, что за всю карьеру не встречался с подобными инцидентами.

Экс-игрок сборной России по футболу Роман Широков принес извинения судье Никите Данченкову, которого избил во время любительского матча.

«Надеюсь, Никита как можно скорее вернётся в строй. Также хочу извиниться перед организаторами турнира, своими партнёрами по команде "Матч ТВ" и зрителями», — написал футболист в своем аккаунте в «Инстаграме».

Бывший игрок сборной России по футболу и московского «Спартака» Александр Мостовой в эфире НСН, комментируя скандал с нападением футболиста Романа Широкова на судью Никиту Данченкова, признался, что никогда не видел ничего подобного за всю свою карьеру и подтвердил необходимость административного наказания футболиста.

Адвокат рассказал, возбудят ли против Широкова уголовное дело

«Административное наказание по-любому будет и это нужно. Но не что-то суровое, конечно. Но надо помнить, что судьи такие же люди, как и футболисты, и ошибаются они также. Другое дело, что они влияют на исходы поединков, поэтому к ним такой и идёт негатив. И не привязывайте судей к тому, что произошло в ситуации с Широковым. Там даже не судья был, а мальчик какой-то. Причём здесь судья? Это мог быть кто-угодно», - сказал футболист.

Ранее адвокат Тимур Маршани в беседе с НСН предположил, какие последствия для Романа Широкова может нести произошедший инцидент.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:ФутболСпартакАлександр МостовойРоман Широков
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