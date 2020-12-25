Суд приговорил экс-футболиста Широкова к 100 часам обязательных работ
Мировой суд Сокольнического района Москвы приговорил бывшего футболиста сборной РФ Романа Широкова к 100 часам обязательных работ за избиение арбитра Никиты Данченкова.
Кроме того, Широков должен будет заплатить потерпевшему 100 тыс. рублей, передает ТАСС.
Инцидент произошел 10 августа во время матч любительских команд, сообщает RT.
Бывший игрок сборной России по футболу и московского «Спартака» Александр Мостовой в беседе с НСН высказал мнение, что наказание для Широкова нужно, но не суровое.
«Административное наказание по-любому будет и это нужно. Но не что-то суровое, конечно. Но надо помнить, что судьи такие же люди, как и футболисты, и ошибаются они также», - сказал он.
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