Суд приговорил экс-футболиста Широкова к 100 часам обязательных работ

Кроме того, Широков должен будет заплатить потерпевшему 100 тыс. рублей, передает ТАСС.

Инцидент произошел 10 августа во время матч любительских команд, сообщает RT.

Бывший игрок сборной России по футболу и московского «Спартака» Александр Мостовой в беседе с НСН высказал мнение, что наказание для Широкова нужно, но не суровое.

«Административное наказание по-любому будет и это нужно. Но не что-то суровое, конечно. Но надо помнить, что судьи такие же люди, как и футболисты, и ошибаются они также», - сказал он.

