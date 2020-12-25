Адвокат рассказал о наказании для избившего судью футболиста Широкова

Адвокат Александр Островский заявил, что прокурор просит приговорить экс-футболиста сборной России Романа Широкова к 1 году и 10 месяцам ограничения свободы за избиение арбитра Никиты Данченкова, сообщает ТАСС.

Другой адвокат потерпевшего Александр Добровинский рассказал, что прокурор также потребовал запретить Широкову выходить из дома в период с 22:00 до 06:00 и посещать любые спортивные мероприятия, дважды в неделю отмечаться в полиции

«Прокурор попросил «лёгкой тюрьмы», говоря о том, что дело Широкова должен стать примером другим», - добавил Добровинский, отметив, что вина футболиста полностью доказана.

Островский, в свою очередь, рассказал, что гражданский иск Данченкова о возмещении вреда на 500 тысяч рублей удовлетворен частично - 150 тысяч рублей.

Инцидент произошел 10 августа на стадионе академии «Спартак». Во время любительского матча Широков, недовольный решением судьи Данченкова, избил его, сообщает Ura.ru.

Экс-футболист национальной команды обвиняется по статье «умышленное причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений», свою вину он признал. Ранее по аналогичной статье реальный срок получили футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

