Суд Норвегии постановил, что экс-глава IBU Бессеберг действовал в интересах РФ
Норвежский суд признал экс-президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга виновным по делу о коррупции. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, сторона обвинение указала на получение им в подарок часов, пользование услугами проституток, поездки на охоту в Россию, Австрию и Чехию, а также пользование служебной машиной, что оплачивала компания, занимавшаяся телевизионными правами союза.
Также в суде пришли к выводу, что Бессеберг действовал в интересах России.
«В свете ряда документов, а также показаний свидетелей, у суда нет сомнений в том, что он действовал в интересах России как словом, так и делом», - заявил судья Видар Тофтой-Лохне.
Сам экс-глава IBU указал, что никогда ничего не получал «ни от одного россиянина».
Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предложил сажать за допинг в тюрьму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Съемочная группа турецкого телеканала попала под обстрел в секторе Газа
- МИД Таджикистана: Пытки при расследовании теракта в «Крокусе» недопустимы
- СМИ: Владельцем взорвавшейся в Москве «Тойоты» оказался экс-сотрудник СБУ
- Президент Финляндии назначил нового посла в России
- Губернатора Чибиса выписали из больницы после ранения
- Китайская компания разрешила сотрудникам не приходить на работу в плохом настроении
- Против правнучки летчика Чкалова возбудили дело о призыве к терроризму
- Суд Норвегии постановил, что экс-глава IBU Бессеберг действовал в интересах РФ
- Группа «астра» выпустила социальный сингл о вреде спиртных напитков
- Минпромторг предложил продлить запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru