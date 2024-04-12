Суд Норвегии постановил, что экс-глава IBU Бессеберг действовал в интересах РФ

В частности, сторона обвинение указала на получение им в подарок часов, пользование услугами проституток, поездки на охоту в Россию, Австрию и Чехию, а также пользование служебной машиной, что оплачивала компания, занимавшаяся телевизионными правами союза.

Также в суде пришли к выводу, что Бессеберг действовал в интересах России.

«В свете ряда документов, а также показаний свидетелей, у суда нет сомнений в том, что он действовал в интересах России как словом, так и делом», - заявил судья Видар Тофтой-Лохне.

Сам экс-глава IBU указал, что никогда ничего не получал «ни от одного россиянина».

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предложил сажать за допинг в тюрьму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

