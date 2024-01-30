Биатлонные тренеры призвали убрать Дмитрия Губерниева из эфира
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, что биатлонные тренеры ждут ухода спортивного комментатора Дмитрия Губерниева из телеэфира.
По его словам, биатлон с Губерниевым «падает». Тихонов отметил, что когда он был в Красноярске в Академии биатлона, все тренеры подошли с вопросом: «Ну когда его уже уберут?».
«Был биатлон нормальный, с самым большим количеством медалей. И буквально за два года после ухода меня и моей команды нас выгнали из международной федерации. И хотя бы что-то прозвучало на этот счет?», - сказал Тихонов.
Ранее, весной 2022 года, Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о решении допускать российских и белорусских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. На этом фоне россияне приняли решение пропустить соревнования конца сезона-2021/22. В сентябре организация продлила их отстранение на неопределенный срок, передает «Радиоточка НСН».
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