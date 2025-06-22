АТОР: Туроператоры РФ потеряли 200 млн рублей из-за конфликта на Ближнем Востоке
Ущерб российских туроператоров из-за конфликта между Израилем и Ираном только за четыре дня (13-16 июня) составил около 200 миллионов рублей. ОБ этом сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Потери туроператоров только за четыре дня (13-16 июня) составили около 200 миллионов рублей", - сказала Ломидзе.
Ломидзе сообщила, что эвакуация почти всех российских туристов была завершена 21 июня.
Она пояснила, что обострение ситуации на Ближнем Востоке серьезно повлияло на авиаперевозки, поскольку воздушные пространства ряда стран были закрыты для полетов. Из-за этого были нарушены планы тысяч россиян, которые отдыхали, собирались лететь в ОАЭ или следовали транзитом через этот регион в другие страны, отметила руководитель АТОР.
Ранее авиакомпания Air Arabia приостановила регулярные рейсы в Россию до конца июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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