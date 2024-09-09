Суд лишил биатлонистов Слепцову и Устюгова золотых медалей Олимпиады в Сочи

Таким образом, суд отклонил апелляцию спортсменов. В феврале 2020 года они были дисквалифицированы на два года на основании полученных в московской лаборатории данных, хотя и завершили карьеру на тот момент. Устюгова уличили в употреблении оксандролона, а Слепцову обвинили в использовании остарина. Слепцову дисквалифицировали с 11 февраля 2020 года, Устюгова — с 13 февраля 2020 года.

Результаты спортсменов аннулированы. IBU в феврале 2020 года объявил, что Устюгов и Слепцова, на тот момент завершившие карьеру, дисквалифицированы на два года на основании данных, полученных из московской лаборатории. Девушку признали виновной в использовании остарина, а другого россиянина — оксандролона. Дисквалификация Устюгова отсчитывалась с 13 февраля 2020 года, Слепцовой — с 11 февраля 2020 года.

Ранее итальянского гребца Джакомо Перини лишили бронзовой медали Паралимпийских игр в Париже из-за мобильного телефона, найденного в его лодке.

