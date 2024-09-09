Суд лишил биатлонистов Слепцову и Устюгова золотых медалей Олимпиады в Сочи
Спортивный арбитражный суд аннулировал результаты в сезоне-2013/14 российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой, в том числе лишил их наград, заработанных на Олимпиаде в Сочи. Об этом сообщил портал Международного союза биатлонистов.
Таким образом, суд отклонил апелляцию спортсменов. В феврале 2020 года они были дисквалифицированы на два года на основании полученных в московской лаборатории данных, хотя и завершили карьеру на тот момент. Устюгова уличили в употреблении оксандролона, а Слепцову обвинили в использовании остарина. Слепцову дисквалифицировали с 11 февраля 2020 года, Устюгова — с 13 февраля 2020 года.
Результаты спортсменов аннулированы. IBU в феврале 2020 года объявил, что Устюгов и Слепцова, на тот момент завершившие карьеру, дисквалифицированы на два года на основании данных, полученных из московской лаборатории. Девушку признали виновной в использовании остарина, а другого россиянина — оксандролона. Дисквалификация Устюгова отсчитывалась с 13 февраля 2020 года, Слепцовой — с 11 февраля 2020 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru