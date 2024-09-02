Гребца из Италии лишили медали Паралимпиады из-за телефона в лодке

Согласно регламенту, спортсменам на соревнованиях запрещается иметь в лодке средства связи. Однако в сумке Перини обнаружили смартфон, который гребец забыл выложить. Итальянская федерация подала апелляцию на лишение медали, она была отклонена. Объединение намерено обжаловать решение в Международной федерации гребного спорта.

После аннулирования результата Джакомо Перини бронзу передали представителю Австрии Эрику Хорри.

Ранее российского каноиста Захара Петрова лишили золотой медали чемпионата мира в Самарканде на дистанции 500 м. Нос лодки спортсмена первым пересек линию финиша, однако каноэ перевернулось и спортсмен выпал. Согласно официальному протоколу, он не финишировал, пишет RT.

