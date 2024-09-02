Гребца из Италии лишили медали Паралимпиады из-за телефона в лодке
Итальянского гребца Джакомо Перини лишили бронзовой медали Паралимпийских игр в Париже из-за мобильного телефона, найденного в его лодке. Об этом сообщила Федерация гребли Италии.
Согласно регламенту, спортсменам на соревнованиях запрещается иметь в лодке средства связи. Однако в сумке Перини обнаружили смартфон, который гребец забыл выложить. Итальянская федерация подала апелляцию на лишение медали, она была отклонена. Объединение намерено обжаловать решение в Международной федерации гребного спорта.
После аннулирования результата Джакомо Перини бронзу передали представителю Австрии Эрику Хорри.
Ранее российского каноиста Захара Петрова лишили золотой медали чемпионата мира в Самарканде на дистанции 500 м. Нос лодки спортсмена первым пересек линию финиша, однако каноэ перевернулось и спортсмен выпал. Согласно официальному протоколу, он не финишировал, пишет RT.
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- Гребца из Италии лишили медали Паралимпиады из-за телефона в лодке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru