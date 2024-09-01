Российский пловец завоевал золото на Паралимпиаде в Париже

Российский пловец Роман Жданов завоевал золото на дистанции 150 метров на Паралимпийских играх в Париже.

Российский бегун Яремчук выиграл золотую медаль Паралимпиады в Париже

Жданов показал результат 2 минуты и 23,03 секунды. После победы в Париже россиянин стал четырехкратным паралимпийским чемпионом.

Ранее Жданов трижды становился победителем Паралимпийских игр в Токио, в том числе на дистанции 150 метров.

В пятницу, 30 августа, российский пловец Андрей Калина завоевал золотую медаль на Паралимпиаде в Париже на дистанции 100 метров, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: paralymp.ru
ТЕГИ:ПлаваниеПарижПаралимпийские Игры

Горячие новости

Все новости

партнеры