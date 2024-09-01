Российский пловец завоевал золото на Паралимпиаде в Париже
1 сентября 202421:30
Российский пловец Роман Жданов завоевал золото на дистанции 150 метров на Паралимпийских играх в Париже.
Жданов показал результат 2 минуты и 23,03 секунды. После победы в Париже россиянин стал четырехкратным паралимпийским чемпионом.
Ранее Жданов трижды становился победителем Паралимпийских игр в Токио, в том числе на дистанции 150 метров.
В пятницу, 30 августа, российский пловец Андрей Калина завоевал золотую медаль на Паралимпиаде в Париже на дистанции 100 метров, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru