«Победа для обложки». Андронов предостерег от эйфории болельщиков «Спартака»

«Эйфорию не разделяю, потому что это один матч, и рано делать какие-то выводы. Но матч действительно очень качественный, при том, что он начался с жуткой неудачи для «Спартака», с быстрого пропущенного гола, но команда собралась и показала, что характер у нее есть. Есть определенный прорыв, ведь впервые в истории «Спартака» одержана победа в Италии. Но это «для заголовка» или «для обложки». Да, здорово, да молодцы, но не стоит делать из этого каких-то далеко идущих выводов. Этот день ушел в историю, играем дальше. Не надо преувеличивать значимость этого матча. Это всего одна игра, таки игр в сезоне будет 50, и каждая из них важна», - сказал Андронов.

По его мнению, важно понимать, насколько важна для соперников «Спартака» Лига Европы.

«Турнир состоит не из одного матча. У «Легии» уже 6 очков, все зависит от «Лестера и «Спартака», которые сейчас будут играть два матча между собой. «Наполи» тоже может ссылаться на проблемы, у них случилось быстрое удаление, они остались вдесятером и игра немножко развалилась. Сколько матчей они выиграли в Чемпионате Италии – это не важно. Посмотрим, как они отреагируют, и насколько важна Лига Европы для этой команды. Например, для «Лестера»… У меня складывается ощущение, что они «забили» на этот турнир, но могут и вернуться. В свое время я ездил в Казань и комментировал матч «Рубина» и «Тоттенхэма», куда английский клуб прислал каких-то 18-летних школьников вместе с Романом Павлюченко, только потому, что он русский. Они сразу дали понять, как относятся к этому турниру», - рассказал комментатор.

Андронов считает, что победа над «Наполи» может быть нивелирована провальным сезоном, по этому, для красно-белых сейчас важен каждый матч – не важно, против англичан, итальянцев или Хабаровска.

«Спартаку нужен каждый следующий матч. Здесь речь не о Лиге Европы, а о том, что надо формировать команду, а делать это на фоне сплошных поражений невозможно. Поэтому «Спартаку» сейчас каждая победа сейчас важна. Если он будет играть со «СКА-Хабаровск», то тоже надо будет побеждать обязательно», - пояснил он.

При этом Андронов вспомнил победу «Спартака» над «Наполи» с Диего Марадоной в 1990 году в 1/8 финала Кубка Чемпионов и объяснил, почему параллели с той игрой сегодня не уместны.

«Я был на том матче, я помню, как мы убегали из школы с уроков для того, чтобы купить билеты, которые тогда продавались в театральных кассах. Мы должны были успеть прибежать к открытию этого киоска и купить. Это была все-таки стадия плей-офф, совершенно другая ситуация и стоимость матча. Плюс Марадона тогда прилетел на игру отдельно от «Наполи» и занимался в Москве больше своими делами, чем какими-то командными историями. Поэтому, по-моему, вообще никаких параллелей проводить нельзя», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее экс-игрок Сборной России Дмитрий Булыкин рассказывал НСН, что может помочь «Спартаку» и «Локомотиву в играх с итальянскими клубами.