Столичный «Локомотив» уступил тольяттинскому «Акрону» в товарищеском матче
Московский футбольный клуб «Локомотив» проиграл тольяттинской команде «Акрон» в товарищеском матче.
Игра, прошедшая в Абу-Даби, завершилась со счётом 2:0 в пользу клуба Первой лиги. Забитыми голами отметились Иван Чудин и Владислав Галкин.
После первой части сезона 2023/2024 в РПЛ «Локомотив» набрал 31 очко и занимает четвёртое место. «Акрон», набравший 35 очков, занимает третье место в Первой лиге.
Ранее «Акрон» в Кубке России по футболу сезона 2022/2023 обыграл столичные «Локомотив», «Спартак» и «Динамо», после чего уступил «Краснодару» в серии пенальти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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