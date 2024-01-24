Столичный «Локомотив» уступил тольяттинскому «Акрону» в товарищеском матче

Московский футбольный клуб «Локомотив» проиграл тольяттинской команде «Акрон» в товарищеском матче.

Прокуратура Нидерландов запросила 9 лет тюрьмы для форварда «Спартака» Промеса

Игра, прошедшая в Абу-Даби, завершилась со счётом 2:0 в пользу клуба Первой лиги. Забитыми голами отметились Иван Чудин и Владислав Галкин.

После первой части сезона 2023/2024 в РПЛ «Локомотив» набрал 31 очко и занимает четвёртое место. «Акрон», набравший 35 очков, занимает третье место в Первой лиге.

Ранее «Акрон» в Кубке России по футболу сезона 2022/2023 обыграл столичные «Локомотив», «Спартак» и «Динамо», после чего уступил «Краснодару» в серии пенальти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФутболМатчЛокомотив

Горячие новости

Все новости

партнеры