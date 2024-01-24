Прокуратура Нидерландов запросила 9 лет тюрьмы для форварда «Спартака» Промеса
Прокуратура Нидерландов ходатайствовала перед судом о вынесении наказания футболисту московского «Спартака» Квинси Промесу за участие в контрабанде наркотических средств в виде лишения свободы на срок 9 лет, сообщает AD.
При этом в надзорном ведомстве заявили, что пытались добиться экстрадиции игрока, но безуспешно.
В суде Амстердама прошли в среду, 24 января, слушания по этому делу.
Издание напоминает, что летом 2023 года Промес был приговорен судом Амстердама к 18-ти месяцам лишения свободы за ножевое ранение своего родственника, но сторона защиты опротестовала приговор. Заседания апелляционного суда по этому поводу ещё не было.
Сейчас Промес вместе с командой на сборе в ОАЭ.
Ранее футболист «Спартака» Промес устроил дебош в московской полиции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru