Прокуратура Нидерландов запросила 9 лет тюрьмы для форварда «Спартака» Промеса

Прокуратура Нидерландов ходатайствовала перед судом о вынесении наказания футболисту московского «Спартака» Квинси Промесу за участие в контрабанде наркотических средств в виде лишения свободы на срок 9 лет, сообщает AD.

СМИ: прокуратура Нидерландов обвиняет форварда «Спартака» Промеса в контрабанде кокаина

При этом в надзорном ведомстве заявили, что пытались добиться экстрадиции игрока, но безуспешно.

В суде Амстердама прошли в среду, 24 января, слушания по этому делу.

Издание напоминает, что летом 2023 года Промес был приговорен судом Амстердама к 18-ти месяцам лишения свободы за ножевое ранение своего родственника, но сторона защиты опротестовала приговор. Заседания апелляционного суда по этому поводу ещё не было.

Сейчас Промес вместе с командой на сборе в ОАЭ.

Ранее футболист «Спартака» Промес устроил дебош в московской полиции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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