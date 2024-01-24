Прокуратура Нидерландов запросила 9 лет тюрьмы для форварда «Спартака» Промеса

При этом в надзорном ведомстве заявили, что пытались добиться экстрадиции игрока, но безуспешно.

В суде Амстердама прошли в среду, 24 января, слушания по этому делу.

Издание напоминает, что летом 2023 года Промес был приговорен судом Амстердама к 18-ти месяцам лишения свободы за ножевое ранение своего родственника, но сторона защиты опротестовала приговор. Заседания апелляционного суда по этому поводу ещё не было.

Сейчас Промес вместе с командой на сборе в ОАЭ.

Ранее футболист «Спартака» Промес устроил дебош в московской полиции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

