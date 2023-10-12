Станислав Черчесов опроверг ведение переговоров со московским «Спартаком»
Экс-главный тренер сборной России по футболу и московского «Спартака» Станислав Черчесов опроверг ведение переговоров с руководством красно-белых о возможном контракте, сообщает «Матч ТВ».
В ряде СМИ, Черчесов рассматривался, как основной претендент на пост главного тренера «Спартака» в случае отставки испанского футбольного специалиста Гильермо Абаскаля.
«Разговоры о «Спартаке» - это только разговоры. Ни с кем из клуба не встречался», - заявил Черчесов.
Он также пожелал действующему наставнику Абаскалю здоровья.
Ранее Черчесова уволили с поста главного тренера «Ференцвароша», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru