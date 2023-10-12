Станислав Черчесов опроверг ведение переговоров со московским «Спартаком»

В ряде СМИ, Черчесов рассматривался, как основной претендент на пост главного тренера «Спартака» в случае отставки испанского футбольного специалиста Гильермо Абаскаля.

«Разговоры о «Спартаке» - это только разговоры. Ни с кем из клуба не встречался», - заявил Черчесов.

Он также пожелал действующему наставнику Абаскалю здоровья.

Ранее Черчесова уволили с поста главного тренера «Ференцвароша», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

