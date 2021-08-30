СМИ: «Реал» приостановил переговоры по покупке Мбаппе у ПСЖ

Испанский ФК «Реал» приостановил переговоры с французским «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) о покупке нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французский телеканал RMC Sport.

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Причиной стали денежные разногласия: «Реал» не желает поднимать предложенную за Мбаппе цену €180 млн до €200 млн. По данным телеканала, «Реал» может попытаться совершить сделку до завершения трансферного окна во вторник.

Мбаппе играет за ПСЖ с 2018 года. В составе команды от трижды побеждал в чемпионате и кубке Франции, в составе национальной сборной стал чемпионом мира в 2018 году.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РеалФутбол
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