СМИ: «Реал» приостановил переговоры по покупке Мбаппе у ПСЖ
Испанский ФК «Реал» приостановил переговоры с французским «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) о покупке нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французский телеканал RMC Sport.
Причиной стали денежные разногласия: «Реал» не желает поднимать предложенную за Мбаппе цену €180 млн до €200 млн. По данным телеканала, «Реал» может попытаться совершить сделку до завершения трансферного окна во вторник.
Мбаппе играет за ПСЖ с 2018 года. В составе команды от трижды побеждал в чемпионате и кубке Франции, в составе национальной сборной стал чемпионом мира в 2018 году.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+18 325 / сут.
Умерли
182 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+14 180 / сут.
- СМИ: «Реал» приостановил переговоры по покупке Мбаппе у ПСЖ
- В Мехико пять человек погибли при падении строительного крана
- Во Франции перечислили условия для признания власти талибов в Афганистане
- Учителя Петербурга получат по 10 тысяч рублей
- ЮНИСЕФ: В ходе удара США по Кабулу погибли 7 детей
- Бузова назвала Соловьева «дном» и обвинила в публичном унижении женщин
- ЕС ограничил въезд из США из-за ухудшения ситуации с COVID
- «Не спрашивать про НАТО». Порошенко дал советы Зеленскому перед встречей с Байденом
- Легендарный ведущий «Международной панорамы» умер в Москве
- Суд Швейцарии не выдал РФ арестованного разработчика системы мониторинга СМИ для Кремля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru