СМИ: «Реал» приостановил переговоры по покупке Мбаппе у ПСЖ

Причиной стали денежные разногласия: «Реал» не желает поднимать предложенную за Мбаппе цену €180 млн до €200 млн. По данным телеканала, «Реал» может попытаться совершить сделку до завершения трансферного окна во вторник.

Мбаппе играет за ПСЖ с 2018 года. В составе команды от трижды побеждал в чемпионате и кубке Франции, в составе национальной сборной стал чемпионом мира в 2018 году.





