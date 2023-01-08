Стало известно об уходе бойца Нурмагомедова из ММА

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов решил полностью прекратить работу в индустрии смешанных единоборств (MMA), сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Нурмагомедов раскрыл цели на ближайшие десять лет

Завершивший в 2020 году карьеру бойца Нурмагомедов больше не будет тренировать спортсменов и присутствовать с командой на сборах. Как уточняет собеседник, спортсмен пошел на такой шаг, чтобы проводить больше времени с семьей.

Ранее Нурмагомедов заявил, что сожалеет о ряде несостоявшихся поединков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:СпортНурмагомедов
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