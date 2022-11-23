Нурмагомедов поделился сожалениями о несостоявшихся боях

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов заявил, что сожалеет о ряде несостоявшихся поединков. Его интервью опубликовано на YouTube-канале MMA Junkie.

Нурмагомедова ввели в Зал славы UFC

Так, Нурмагомедов отметил, что хотел бы провести бой с Жоржем Сен-Пьером, сказав, что уважает бойца, завоевавшего титул Абсолютного бойцовского чемпионата тогда, когда Нурмагомедов выступал еще на любительском уровне. Кроме того, российский боец рассказал, что жалеет о срыве боев с американцем Тони Фергюсоном.

Последний бой Нурмагомедов провел в 2020 году, после чего завершил карьеру в статусе чемпиона UFC в легком весе. Недавно спортсмен рассказал, что планирует поддерживать вес 93 кг для тренерской работы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:СпортНурмагомедов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры