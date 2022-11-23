Нурмагомедов поделился сожалениями о несостоявшихся боях
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов заявил, что сожалеет о ряде несостоявшихся поединков. Его интервью опубликовано на YouTube-канале MMA Junkie.
Так, Нурмагомедов отметил, что хотел бы провести бой с Жоржем Сен-Пьером, сказав, что уважает бойца, завоевавшего титул Абсолютного бойцовского чемпионата тогда, когда Нурмагомедов выступал еще на любительском уровне. Кроме того, российский боец рассказал, что жалеет о срыве боев с американцем Тони Фергюсоном.
Последний бой Нурмагомедов провел в 2020 году, после чего завершил карьеру в статусе чемпиона UFC в легком весе. Недавно спортсмен рассказал, что планирует поддерживать вес 93 кг для тренерской работы.
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