Нурмагомедов поделился сожалениями о несостоявшихся боях

Так, Нурмагомедов отметил, что хотел бы провести бой с Жоржем Сен-Пьером, сказав, что уважает бойца, завоевавшего титул Абсолютного бойцовского чемпионата тогда, когда Нурмагомедов выступал еще на любительском уровне. Кроме того, российский боец рассказал, что жалеет о срыве боев с американцем Тони Фергюсоном.

Последний бой Нурмагомедов провел в 2020 году, после чего завершил карьеру в статусе чемпиона UFC в легком весе. Недавно спортсмен рассказал, что планирует поддерживать вес 93 кг для тренерской работы.

