Нурмагомедов раскрыл цели на ближайшие десять лет

По словам спортсмена, он намерен поддерживать вес 93 кг для тренерской работы. Нурмагомедов рассказал, что находится в кэмпе со своими подопечными и хочет быть с ними наравне на кроссфите. Также боец посетовал, что ему трудно соблюдать диету из-за потери энергии.

Ранее стало известно об отношении звездных бойцов ММА к частичной мобилизации в России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

