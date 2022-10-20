Нурмагомедов раскрыл цели на ближайшие десять лет

Российский боец смешанного стиля, бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей задаче на ближайшие десять лет. Об этом сообщил YouTube-канал Wahed.

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По словам спортсмена, он намерен поддерживать вес 93 кг для тренерской работы. Нурмагомедов рассказал, что находится в кэмпе со своими подопечными и хочет быть с ними наравне на кроссфите. Также боец посетовал, что ему трудно соблюдать диету из-за потери энергии.

Ранее стало известно об отношении звездных бойцов ММА к частичной мобилизации в России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:ТренерНурмагомедов
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