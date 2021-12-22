Стало известно об отказе НХЛ отправлять игроков на Олимпиаду в Пекине

Такое решение принято из-за распространения COVID-19. На сегодняшний день лига отложила 50 игр из-за вспышек коронавируса в клубах. Кроме того, приостановлен сезон вплоть до начала рождественского перерыва.

Каникулы, оговорённые в коллективном трудовом договоре, начнутся после завершения игрового дня 21 декабря, а матчи, намеченные на 22 и 23 декабря, будут перенесены. Таким образом 22, 23, 24 и 25 декабря (Рождество) будут выходными.

