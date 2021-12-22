Стало известно об отказе НХЛ отправлять игроков на Олимпиаду в Пекине

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и ассоциация игроков НХЛ договорились не участвовать в хоккейном турнире зимней Олимпиады, которая состоится в 2022 году в Пекине, сообщает телеканал ESPN со ссылкой на свои источники.

НХЛ официально приостановила регулярный чемпионат из-за ковида

Такое решение принято из-за распространения COVID-19. На сегодняшний день лига отложила 50 игр из-за вспышек коронавируса в клубах. Кроме того, приостановлен сезон вплоть до начала рождественского перерыва.

Каникулы, оговорённые в коллективном трудовом договоре, начнутся после завершения игрового дня 21 декабря, а матчи, намеченные на 22 и 23 декабря, будут перенесены. Таким образом 22, 23, 24 и 25 декабря (Рождество) будут выходными.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ОлимпиадаХоккейНХЛ
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